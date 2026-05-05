BM'ye göre ateşkese rağmen İsrail'in saldırdığı Lübnan'da daha fazla kişi evlerini terk ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da daha fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Billing, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ateşkesin 17 Nisan'dan bu yana yürürlükte olduğunu ancak buna rağmen yerinden edilme ve insani krizin sona ermediğini hatırlatan Billing, şöyle devam etti:

"Ateşkese rağmen Lübnan'da daha fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bu, devam eden İsrail saldırıları, bombardımanlar, yıkımlar, tahliye emirleri, belirli bölgelere dönüş yasakları ve hareket kısıtlamalarıyla dikkati çeken, tekrarlanan yerinden edilmelere ve hızla artan insani ihtiyaçlara yol açan son derece kırılgan bir an."

Billing, Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa Vadisi'nin bazı bölgelerinde kalan sivillerin ateşkes öncesindeki gibi can güvenliği korkusuyla yaşadığını belirterek, daha fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret etti.

"17 Nisan'dan bu yana, ilan edilen ateşkese rağmen en az 380 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin büyük bir bölümünde yaygın yıkım devam ediyor ve yüz binlerce insanın evini ve temel altyapısını etkiliyor." diyen Billing, Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyine göre, ateşkesin ilk üç gününde 428 konutun yıkıldığını ve 50'sinin ise hasar gördüğünü aktardı.

Billing, sivillerin doğrudan etkilenmeye devam ettiğinin altını çizerek, "Yerinden edilmiş birçok kişinin, güneyde İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde geri dönmelerine bile izin verilmiyor. Yerinden edilmiş tüm insanlar evlerine dönmeyi özlüyor ve ateşkesin ardından binlerce aile bunu denedi ancak bu hareketler geçici, kısmi ve çoğu zaman geri çevriliyor. Birçoğu geri dönmenin güvenli olup olmadığını test ediyor ancak evlerinin yıkıldığını, mahallelerinin güvensiz olduğunu ve temel hizmetlerin bulunmadığını görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Geri dönenlerin acı gerçeklerle karşılaştığının altını çizen Billing, Lübnanlıların evlerin ve altyapının yaygın olarak yıkımına tanık olduklarını dile getirdi.

Sınır ötesi hareketlerin devam ettiğine dikkati çeken Billing, "2 Mart'ta çatışmanın yeniden tırmanmasının ardından 310 binden fazla Suriyeli, ayrılmaktan başka geçerli bir alternatifleri olmadığını belirterek Lübnan'dan Suriye'ye geçti." dedi.

Billing, ülke içinde bir milyondan fazla Lübnanlının da yerinden edildiğinin altını çizdi.

Lübnan'daki acil insani yardımlar için oluşturulan yardım fonunun yetersiz desteklendiğine işaret eden Billing, bu durumun da hayat kurtaran yardımların kapsamını ve sürekliliğini ciddi şekilde sınırladığını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.