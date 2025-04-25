BM ve Xinhua'dan İnsani Yardım İşbirliği

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile bir araya geldi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar habercilik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok taraflı mekanizmalarda ortaklığın artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

İnsani yardım davasının kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasında medya haberlerinin rolünü önemini vurgulayan taraflar, uluslararası insani yardım davasını ilerletmek için BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından desteklenen programlar konusunda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaşmaya vardı.