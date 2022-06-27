BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor - Haberler

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BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor

AA - Betül Yürük - Güncel
BM, Ukrayna'da artan çatışmaların tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ediyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da artan çatışmaların Karadeniz üzerinden yapılması planlanan tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da artan çatışmaların Karadeniz üzerinden yapılması planlanan tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ettiğini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'ya hafta sonu ve bugün düzenlenen hava saldırılarının son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Kremençuk'ta bugün çok sayıda kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezine yönelik hava saldırısını kınayan Dujarric, çatışmaların şiddetlenmesinden ve sivillerin güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Dujarric, "Bugün olanlara rağmen görüşmelerin devam edeceğini ve bir anlaşmaya (tahıl ihracatı) varacağımızı umuyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuş, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizine çözüm için Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına yönelik Türkiye'nin BM ile yürüttüğü diplomasi devam ediyor.

AA / Betül Yürük - Güncel

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