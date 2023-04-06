Bm: Türkiye'de Su, Sanitasyon ve Hijyen Hizmetleriyle 2 Milyon Depremzedeye Ulaştık

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları, Türkiye'deki depremzedelere yardım kapsamında su, sanitasyon ve hijyen hizmetleriyle 2 milyon kişiye ulaştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları, Türkiye'deki depremzedelere yardım kapsamında su, sanitasyon ve hijyen hizmetleriyle 2 milyon kişiye ulaştı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada depremzedelere 1 milyon litrenin üzerinde içme suyu ve 1,7 milyon litre sanitasyon suyu sağlandığını söyledi. OCHA, "Yaklaşık 318.000 hijyen kiti, 28.000'in üzerinde bakım kiti ve binlerce sahra tuvaleti ve banyo tesisi de temin ettik" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım kuruluşu, depremler ve artçılardan bu yana bölgeye gönderilen 42 acil sağlık ekibinin, 71.000'in üzerinde konsültasyonda bulunduğunu dile getirdi. Sahada kalan 9 ekip, çocuk felci, Hepatit B, tetanos ve difteri de dahil olmak üzere 4,7 milyon doz aşı yaptı.

OCHA, "Ortaklarımız ile birlikte, sağladığımız sağlık hizmetleriyle 135.000 kişiye ulaştık ve 16 seyyar klinik tedarik ettik" dedi.

Öte yandan Şubat'ın başında meydana gelen depremlerden sonra barınma, su, sağlık, sanitasyon ve hijyen hizmetleri ihtiyacının halen çok yüksek düzeyde olduğunu kaydeden OCHA, "Bu yüzden 5 milyonun üzerinde insana yardım amacıyla insani müdahale için acilen daha fazla fona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

OCHA, 1 milyar ABD doları tutarındaki acil durum fonu çağrısının sadece yüzde 28'inin karşılandığını belirtti.