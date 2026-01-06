Haberler

BM, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını "endişe verici söylem" olarak niteledi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, ABD Başkanı Trump'ın Grönland ile ilgili 'güç kullanma' tehdidinde bulunduğunu belirterek bunun BM Şartı'nın ihlali olduğunu açıkladı. Trump, Grönland'ın stratejik bir önemde olduğunu savunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Son zamanlarda, esasen güç kullanma tehdidinde bulunan çok endişe verici bir dil ve söylem ortaya çıktığını gördük. Bu, BM Şartı'nın da ihlali." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump, 'Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var.' ifadesini kullandı. Trump'ın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

BM Şartı'nın çok açık olduğunu vurgulayan Shamdasani, bunun, ülkelerin herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte bulunmaması veya güç kullanmaması gerektiği şeklindeki uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunun altını çizdi.

Shamdasani, "(Trump'ın Grönland açıklamaları) Son zamanlarda, esasen güç kullanma tehdidinde bulunan çok endişe verici bir dil ve söylem ortaya çıktığını gördük. Bu, BM Şartı'nın da ihlali." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

500
