BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle görüşmeler yapacak
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle bir araya gelecek. Cuellar, GKRY lideri Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile 8 Haziran'da görüşecek, ardından Ankara ve Atina'ya gidecek.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle görüşmeler yapacağı bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.
Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta olacağını söyleyen Dujarric, Cuellar'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 8 Haziran'da ayrı ayrı görüşeceğini belirtti.
Dujarric, görüşmelerde, Kıbrıs'ta atılacak adımların ele alınacağını aktararak, Cuellar'ın daha sonra Ankara ve Atina'ya giderek ek görüşmeler ve istişarelerde bulunacağını kaydetti.