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BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle görüşmeler yapacak

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle bir araya gelecek. Cuellar, GKRY lideri Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile 8 Haziran'da görüşecek, ardından Ankara ve Atina'ya gidecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle görüşmeler yapacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta olacağını söyleyen Dujarric, Cuellar'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 8 Haziran'da ayrı ayrı görüşeceğini belirtti.

Dujarric, görüşmelerde, Kıbrıs'ta atılacak adımların ele alınacağını aktararak, Cuellar'ın daha sonra Ankara ve Atina'ya giderek ek görüşmeler ve istişarelerde bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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