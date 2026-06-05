BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle görüşmeler yapacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın, 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta liderlerle görüşmeler yapacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın 7-14 Haziran'da Kıbrıs'ta olacağını söyleyen Dujarric, Cuellar'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 8 Haziran'da ayrı ayrı görüşeceğini belirtti.

Dujarric, görüşmelerde, Kıbrıs'ta atılacak adımların ele alınacağını aktararak, Cuellar'ın daha sonra Ankara ve Atina'ya giderek ek görüşmeler ve istişarelerde bulunacağını kaydetti.