BM, Sudan'daki çatışmaların daha da kötüleştiği uyarısı yaparak tarafları diyaloğa çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Sudan'daki çatışmaların kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulunarak, taraflara "daha geniş bir bölgesel krizi önlemek için diyalog" çağrısı yaptı.

DiCarlo, Sudan'daki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Sudan'daki çatışmaların hafifleme belirtisi göstermediği konusunda uyaran DiCarlo, "Ne yazık ki bugün Sudan'da çok az şeyin değiştiğini bildirebilirim. Sudan halkı, amansız çatışmalar, kötüleşen insani kriz, ciddi ekonomik zorluklar ve temel hizmetlerin çöküşüyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

DiCarlo, Sudan sınırları boyunca kötüleşen güvenlik durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, çatışmanın komşu ülkeleri de etkilediğini ve bu ülkelerin birçoğunun zaten önemli istikrarsızlık ve diğer krizlerle boğuştuğunu belirtti.

Taraflara barış arayışı için diyaloğa geçmeleri çağrısı yapan DiCarlo, "Tüm aktörleri, çatışmanın sınırları aşmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Daha geniş bir bölgesel krizi önlemek, ortak önceliğimiz olmaya devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

DiCarlo, tarafların diyaloğa doğru ilerlemek yerine savaş alanında daha fazla kazanım elde edebileceklerine inandıklarına işaret ederek, devam eden dış desteğin de tarafları hedeflerine güç yoluyla ulaşmaya teşvik edebileceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto'nun, ülkedeki güven artırıcı önlemleri ilerletmek için taraflarla düzenli temas halinde olduğunu aktaran DiCarlo, Güvenlik Konseyi'ni de çatışmayı sona erdirmek için elindeki tüm araçları kullanmaya çağırdı.

DiCarlo, "Sudan halkı, hayal edilemez acılar çekti. Barışı ve daha iyi bir geleceğe doğru güvenilir bir yolu hak ediyor." dedi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolünde bulunurken, Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA