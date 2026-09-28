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BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'in Lübnan hava sahasındaki 143 ihlalini bildirdi

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in İHA, uçak ve helikopterlerle Lübnan hava sahasında 143 ihlal gerçekleştirdiğini bildirdi. UNIFIL ise aynı dönemde İsrail kaynaklı 166 mermi veya füze atışı tespit etti, Hizbullah kaynaklı roket veya top mermisi kaydedilmedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in insansız hava aracı (İHA), uçak ve helikopterlerle, Lübnan hava sahasında 143 ihlal gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri aktardı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin bölgeyle ilgili son raporlarını paylaşan Dujarric, "Mavi Bereliler, cuma ve pazar günleri arasında, İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait 12 deniz aracının Nakura açığında Lübnan kara sularına girdiğini bildirdi." dedi.

Dujarric, "Ayrıca UNIFIL, yine bu süre zarfında IDF'ye ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterlerin karıştığı 143 hava sahası ihlali tespit etti." diye konuştu.

UNIFIL askerlerinin, faaliyet bölgesi genelinde çok sayıda hava saldırısına da tanık olduğu bilgisini paylaşan Dujarric, aynı dönemde UNIFIL askerlerinin, tamamının İsrail ordusu kaynaklı olduğu belirlenen 166 mermi veya füze atışını kaydettiğini belirtti.

Dujarric, bu süreçte Hizbullah tarafından ateşlenen herhangi bir roket veya top mermisi tespit edilmediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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