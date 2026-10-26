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BM, Somali'deki UNTMIS misyonunun 31 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı

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BM, Somali'deki UNTMIS misyonunun 31 Aralık'ta görevinin sona ereceğini bildirdi. İki yıllık geçiş dönemini tamamlayacak misyonun işlevleri Somali kurumları ile BM programlarına devredilecek; bu, 30 yılı aşkın süredir devam eden BM misyonlarının sonu anlamına geliyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 2 yıl önce BM Güvenlik Konseyi kararı ile kurulan BM Somali Geçiş Dönemi Yardım Misyonu'nun (UNTMIS) 31 Aralık'ta görevinin sona ereceğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden UNTMIS'in görev süresi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "31 Ekim'de UNTMIS, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca ve Somali hükümetinin talebi doğrultusunda 2 yıllık geçiş dönemini tamamlayacak ve faaliyetlerini durduracaktır." ifadesi kullanıldı.

Bunun Somali'de barış inşası, devlet inşası, yönetişim ve uzlaşmayı destekleyen 30 yılı aşkın süredir devam eden BM misyonlarının sonu anlamına geleceğine işaret edilen açıklamada, UNTMIS'in fonksiyonlarının Somali kurumları ile BM programlarına devredileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Somali'de barış ve güvenliğin sağlanması yolunda son on yıllarda kaydedilen ilerlemeyi takdir etmektedir. Somali halkının karşılaştığı birçok zorluğa rağmen gösterdiği azim ve direnci övgüyle karşılıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 30 Ekim 2024'te, Somali hükümetinin talebi üzerine BM Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görevlerinin 2 yıllık geçiş süreci boyunca ülkedeki BM ekibi ve ulusal yetkililere devredilmesini öngören karar tasarısını kabul etmişti.

Kararda, geçiş sürecinde BM'nin ülkedeki destek faaliyetlerinin UNTMIS olarak anılacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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