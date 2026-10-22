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BM, Somali'de 874 bin kişinin sel nedeniyle evini terk edebileceği uyarısında bulundu

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BM, Somali'de önümüzdeki 3 ay içinde yaklaşık 874 bin kişinin şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Dujarric, yerinden edilmelerin yüzde 92'sinin sellerden kaynaklanacağının öngörüldüğünü belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de önümüzdeki 3 ay boyunca etkili olması beklenen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle yaklaşık 874 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine dayanarak, Somali'de önümüzdeki 3 ay içinde yaklaşık 874 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kalabileceğini belirtti. Dujarric, bu durumun ülkedeki şiddetli yağışlar, yükselen nehir suları ve süregelen kuraklıktan kaynaklandığını vurguladı.

El Nino etkisinin güçlenmesiyle Somali'nin normalin üzerinde yağış getirmesi beklenen bir mevsime girdiğini vurgulayan Dujarric, bölgedeki yerinden edilmelerin yüzde 92'sinin sellerden kaynaklanacağının öngörüldüğünü belirtti.

Dujarric, IOM'un erken uyarı sistemlerini güçlendirmek ve acil yardım hazırlıkları yapmak üzere Somalili yetkililerle işbirliği içinde çalıştığını aktardı.

Yaşanacak olaylara ilişkin şimdiden hareke geçilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, El Nino kaynaklı felaketlere hazırlık yapmak ve müdahale etmek için gereken 16,6 milyon doların yalnızca yüzde 14'ünün temin edilebildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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