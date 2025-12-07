Haberler

BM Raportörü Albanese, İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesine tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesiyle ilgili, 'Soykırım, normalleştirildiği için devam ediyor.' dedi. Albanese, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda uluslararası forumların bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesine tepki göstererek, "Soykırım, normalleştirildiği için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmemesine ilişkin tepkisini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

İsrail'in BM, diğer uluslararası forumlar ile UEFA, FIFA, FIBA ve benzeri kültürel etkinliklerden ihraç edilmediğini hatırlatan Albanese, "Soykırım, normalleştirildiği için devam ediyor. Sonra tıpkı şimdi olduğu (Avrupa ülkelerinin İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot kararı) Avrupa boykotu şeklinde hesap verme süreci başlıyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, Eurovision Şarkı Yarışması'na tepki göstererek, paylaşımda soykırımı çağrıştıran "Genovision" yazılı bir fotoğraf da kullandı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısı yapılmıştı.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları İsrail'i boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.