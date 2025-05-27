BM Raportörü'nden Gazze'deki Yardım Dağıtımına Sert Eleştiri: 'Sadistçe'

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'de insani yardımın dağıtılış şeklini "sadistçe" şeklinde nitelendirerek eleştirdi.

BM Raportörü Rajagopal, X sosyal medya hesabından, Gazze'de dağıtılan insani yardımlara ilişkin paylaşılan görüntüleri değerlendirdi.

Söz konusu görüntülerin doğru olması durumunda bunun "sadistçe" olduğunu kaydeden Rajagopal, "(Bu) Yardım dağıtımının, aşağılamak, öldürmek ve işkence yapmak için kullanıldığı bir ABD-İsrail suçudur." ifadesini kullandı.

Görüntülerde ise insanların, dar bir alanda kuyruğa girdiği görülürken, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta insanların saatlerce güneşin altında bekledikleri ve biyometrik taramaya maruz bırakıldıkları belirtiliyor.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail askerlerinin, İsrail yönetiminin desteklediği ve bugün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasına giren Filistinlilere ateş açtığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı maskesiyle Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor

Şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen Gazze İnsani Yardım Vakfının arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleyen İsrail'in, Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluş yoluyla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı planladığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümetinin yanı sıra ABD ve İsrail basınından kaynaklar, söz konusu vakfın, Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.

Tel Aviv hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.