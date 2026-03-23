BM Filistin Özel Raportörü Albanese, hükümetleri Filistinlilere yönelik ihlallere göz yummakla suçladı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlilere yönelik işkence uygulamalarının "fiilen devlet politikası" haline geldiğini belirterek, hükümetleri ihlallere göz yummakla suçladı.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi'ne (İHK) sunduğu raporun, Filistin halkına yönelik soykırımı belgelediğini, İsrail'in Filistinlilere karşı "işkenceye elverişli bir ortam yarattığını" aktardı.

Hükümetleri ihlallere göz yummakla suçlayan Francesca Albanese, "( İsrail'e) fiilen Filistinlilere zulmetme izni verildi çünkü hükümetlerinizin ve bakanlarınızın çoğu buna müsaade etti." ifadesini kullandı.

Albanese, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işkence uygulamalarının fiilen devlet politikası haline geldiğine dikkati çekerek bu sistemin toplumsal olarak üretildiğini, siyasi açıdan savunulduğunu ve kamuoyunda normalleştirildiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının "bir başka tehlikeli tırmanışa" işaret ettiğini kaydeden Albanese, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz dahil olmak üzere yetkililerin soruşturulması çağrısında bulundu.

Albanese, Filistinlilere yönelik istismarın gözaltı merkezlerinin ötesine uzandığını vurgulayarak, "Ben ve birçok kişinin belgelediği ifadeler yalnızca acı dolu trajik hikayeler değil aynı zamanda işgal altındaki tüm topraklarda Filistin halkının tamamını hedef alan ve kapsamlı suç teşkil eden eylemlerle gerçekleştirilen vahşet suçlarının kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Soykırımın işkencenin en uç noktası haline geldiğinin altını çizen Albanese, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuka saygısızlık, Filistin'de durmayacak. İran halkına, Körfez ülkeleri halkına, Lübnan halkına ve Venezuela halkına olanlar bunun kanıtıdır ve muhtemelen ileride dünyanın geri kalanını da derinden etkileyecektir. Filistin'de kaybedilen, hepimiz için kaybedilmiş olacak."