BM: İsrail soykırımı aralıksız sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in ateşkese rağmen sadece temmuzda yaklaşık 160 Filistinliyi öldürerek soykırımı aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

BM raportörleri, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında temmuzda sivillere yönelik saldırıların keskin bir şekilde artması kınandı ve halihazırda felaket boyutunda olan insan hakları durumunun daha da kötüleştiği belirtilerek, "Ekim 2025'ten bu yana görünürde yürürlükte olan ateşkese rağmen İsrail güçleri sadece temmuzda Gazze'de yaklaşık 160 Filistinliyi öldürdü ve sözde ateşkesin ardından harap olmuş bölgedeki ölü sayısı 1200'ü aştı." ifadeleri kullanıldı.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve güvenlikleri için yönlendirildikleri çadırlar ve bölgelere sığınan diğer kişilerin de yaşamlarını yitirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölümlerin çoğu İsrail işgalindeki sözde 'Sarı Hat' bölgesinden uzakta ve El-Mevasi gibi yoğun nüfuslu yerinden edilmiş bölgelerde meydana geldi. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Sözde Sarı Hat'ın sürekli batıya doğru ilerlemesi, bu hat boyunca 23 kilometrelik bir bariyerin inşası ve konutların sistematik olarak imha edilmesi, yasadışı işgal altındaki Gazze'nin coğrafyasını güç ve yerinden etme yoluyla yeniden şekillendiriyor."

Açıklamada, hastane ve yerinden edilmişlerin barınaklarına yapılan saldırıların yanı sıra İsrail tarafından insani yardım çalışanlarının öldürülmesi kınanarak, "Soykırım aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Gıda yardımının hala Gazze'ye serbestçe girmediği, ticari kanallar aracılığıyla getirilen ürünlerin ise aşırı işlenmiş ve besin değeri açısından yetersiz olduğu uyarısı yapılan açıklamada, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbedenlerin neden olduğu terörün şok edici olduğunun altı çizildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA