BM Sudan Özel Temsilciliğine Finlandiyalı Pekka Haavisto getirildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pekka Haavisto'yu Sudan Özel Temsilcisi olarak atadı. Haavisto, uluslararası ilişkiler alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiyalı Pekka Haavisto'yu BM Sudan Özel Temsilcisi olarak atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, yeni atama hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri Guterres, Finlandiyalı Pekka Haavisto'nun Sudan'ın yeni Özel Temsilcisi olarak atandığını duyuruyor." ifadesi kullanıldı.

Siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Haavisto'nun, Finlandiya hükümetinde çeşitli bakanlık pozisyonları dahil Avrupa Birliği ile BM'de üst düzey birçok görevde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, Kasım 2023'ten bu yana BM Sudan Özel Temsilciliği görevini yürüten Cezayirli Ramtane Lamamra'ya da Sudan'daki barış çabalarına olan bağlılığından dolayı teşekkürleri iletildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
