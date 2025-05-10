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BM Orman Forumu UNFF20 Sona Erdi: Sürdürülebilir Gelecek İçin Güçlü İşbirliği Mesajı

BM Orman Forumu UNFF20 Sona Erdi: Sürdürülebilir Gelecek İçin Güçlü İşbirliği Mesajı
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New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleştirilen BM Orman Forumu, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunması konularında önemli tartışmalara sahne oldu. Forumun başkanı İsmail Belen, katılımcılara teşekkür ederek ormanların geleceği için ortak çalışmanın önemini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde bir haftadır devam eden, başkanlığını Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen'in yaptığı BM Orman Forumu (UNFF20) sona erdi.

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen forumda, katılımcılar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak (SDG), iklim dayanıklılığını sağlamak, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çölleşmeyle mücadele etmek kapsamında ormanların önemi konusunda oturumlarda sunumlar gerçekleştirdi.

Forumun başkanlığını yürüten Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Belen, kapanış konuşmasında, üye devletlerin delegelerine katılımları, "ormanlara ve ortak geleceğe" olan güçlü bağlılıkları ve işbirlikleri için teşekkür etti.

Belen, UNFF20'deki tartışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her birimiz dimdik ve özgür duran bir ağaç kadar bağımsız bir şekilde konuştuk, bir orman gibi de uyum içinde birlikte çalıştık." ifadelerini kullandı.

Forumu güven, dostluk ve amaç atmosferiyle damgalandıklarını belirten Belen, UNFF ailesine teşekkür ederek, "Güvende ve güçlü kalın, ormanın ruhu içimizden eksilmesin." dedi.

Forumun sonunda UNFF20'in temel çıktısı olan "Chairs' Summary-Başkanın Özeti" oybirliği ile kabul edildi ve UNFF21'in 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine New York'ta yapılması kararlaştırıldı.

Belen, forumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine verilen bu önemli görev için minnettar olduğunu belirtti.

Bir hafta boyunca başarılı bir forum gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belen, bu süreçte Avusturya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Rusya dahil birçok ülke delegasyonu ile ikili görüşme yapma fırsatı bulduklarını kaydetti.

-UNFF 2000 yılında kurulmuştu

2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kurulan UNFF, ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması konusunda küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Tüm BM ülkelerinin üye olduğu Forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumu sağlama, kaynak ve bilgi paylaşımını destekleme ve ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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