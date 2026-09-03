BM: 3 Yılda 6 Milyon Afgan Ülkesine Geri Döndü

KABİL, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, üç yıldan kısa bir süre içinde 6 milyon Afgan vatandaşının ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Ajanstan çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu tersine göçün son dönemde neredeyse benzersiz olduğu belirtilirken, geri dönüşlerin nerede olursa olsun gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, ülkeye dönenlere barınma imkanı, gıda ve diğer yardım malzemeleri sağlayan Afgan yetkililer, geri dönenlerin yerleşebilmesi amacıyla 70.000'den fazla arsa tahsis etti.

Ancak sağlanan desteğin devasa boyuttaki ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ülkeye dönen birçok Afganın, ciddi boyutta işsizlik, giderek derinleşen yoksulluk ve günlük ekonomik zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Geri dönenler, topluma yeniden uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumdan çok daha fazla destek bekliyor.

Kaynak: Xinhua