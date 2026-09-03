Haberler

BM: 3 Yılda 6 Milyon Afgan Ülkesine Geri Döndü

BM: 3 Yılda 6 Milyon Afgan Ülkesine Geri Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KABİL, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, üç yıldan kısa bir süre içinde 6 milyon Afgan vatandaşının ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

KABİL, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, üç yıldan kısa bir süre içinde 6 milyon Afgan vatandaşının ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Ajanstan çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu tersine göçün son dönemde neredeyse benzersiz olduğu belirtilirken, geri dönüşlerin nerede olursa olsun gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, ülkeye dönenlere barınma imkanı, gıda ve diğer yardım malzemeleri sağlayan Afgan yetkililer, geri dönenlerin yerleşebilmesi amacıyla 70.000'den fazla arsa tahsis etti.

Ancak sağlanan desteğin devasa boyuttaki ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ülkeye dönen birçok Afganın, ciddi boyutta işsizlik, giderek derinleşen yoksulluk ve günlük ekonomik zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Geri dönenler, topluma yeniden uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumdan çok daha fazla destek bekliyor.

Kaynak: Xinhua
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

Bir günde ikinci kötü haber! Çifte zam geliyor
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler

Bu koreografinin bedeli çok ağır oldu!
İsrail'den İran'a sert tehdit: Taş devrine göndereceğiz

Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava hayatını kaybetti

Bilim dünyası onu konuşmuştu! Nobel ödüllü isimden acı haber
Kayıp olarak aranan şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu

Hastane bahçesinde ölü olarak bulunan şahıs bakın kim çıktı
Putin savaşın bitmesi için kapıyı açtı: Bence bir şans var

Dünyayı karıştıran savaş için barış sinyali verdi: Bence bir şans var