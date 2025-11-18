BM, Melissa Kasırgası Sonrası Karayipler'deki Eğitim Krizine Dikkat Çekti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, 3 hafta önce Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası'nın ardından Küba, Haiti ve Jamaika'da yaklaşık 477.000 çocuğun okulda aldıkları eğitimle ilgili önemli aksaklıklar yaşadığını söyledi.

Dujarric, pazartesi günkü basın toplantısında birçok okulun hasar görmesi veya kapanması nedeniyle çocukların derslere devam edemediğini veya uygun öğrenim koşullarına sahip olmayan geçici mekanlarda ders almak zorunda kaldığını belirtti.

Dujarric, bu durum karşısında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yerel yönetimler ve ortaklarla işbirliği yaparak, malzeme temini ve hasar gören okulların onarımı için çalıştığını ifade etti.

Dujarric, UNICEF'in Küba'da 21.000 öğrenciye ulaştırılmak üzere set halindekiler de dahil olmak üzere okul malzemeleri hazırladığını, Haiti'nin Sud ve Nippes bölgelerine ise 2.800 okul seti temin ettiğini belirtti. Ajansın önümüzdeki haftalarda da daha fazla müdahale planladığını kaydeden

Dujarric, Jamaika'da ise 10.000 çocuğu desteklemek üzere 100 geçici öğrenim alanı ve öğretim ve öğrenim materyalleri sağladıklarını söyledi.

Geçen ayın sonunda Karayipler'de karaya çıkan Melissa Kasırgası, BM'nin yaptığı tahminlere göre Jamaika, Küba ve Haiti'de 5 milyondan fazla kişiyi etkiledi ve altyapı ve temel hizmetlere büyük hasar verdi.