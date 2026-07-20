BM, Lübnan-İsrail müzakereleri çerçevesinde başlatılan pilot bölge uygulamasından memnuniyetini belirtti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail arasında süren müzakereler çerçevesinde, İsrail ordusunun işgal ettiği yerlerden çekilmesi amacıyla Lübnan'ın 3 köyünde pilot bölge uygulamasının başlatılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da özellikle ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi değerlendirdi.

"Üçlü çerçeve uyarınca Lübnan Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa köylerinde pilot bölge faaliyetlerinin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Dujarric, Lübnan ve İsrail'i, BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulamaya teşvik ettiklerini vurguladı.

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan hava sahasında İsrail'e ait hava araçlarının ihlallerinin gözlenmeye devam edildiğinin altını çizdi.

UNIFIL'in Lübnan topraklarında, sivil bölgelerin ve BM mevzilerinin yakınında mühimmat bırakan dronların karıştığı olayları rapor ettiğini aktaran Dujarric, bölgede tank ve hafif silah atışları dahil olmak üzere İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kinetik faaliyetlerinin devam ettiği bilgilerini ifade etti.

Dujarric, UNIFIL personelinin, hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve engellerle karşılaşmaya devam ettiğini, İsrail askerlerinin cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede, barış gücüne ait bir konvoyu 3,5 saat beklettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa köylerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.