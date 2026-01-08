Haberler

BM: UNIFIL zorlu şartlar ve bütçe kesintilerine rağmen istikrarı destelemeyi sürdürüyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) tehlikeli koşullar altında ve bütçe kesintilerine rağmen bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan'a 5 Ocak'ta başladığı ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelerde UNIFIL'in görev süresinin bu yılın sonlarında sona ermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin seçenekleri ele aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bulunan UNIFIL üssünü ziyaret eden Lacroix, UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile bir araya geldi.

UNIFIL Komutanı Abagnara, zor koşullar altında yürüttükleri görevleri ve Mavi Hat boyunca güvenlik durumundaki gelişmeler hakkında Lacroix'e bilgi verdi.

Lacroix, UNIFIL'e övgüde bulunarak, görevlerini "tehlikeli koşullar altında" yerine getirme çabalarını takdir etti.

BM yetkilisi, "Güvenliklerine yönelik risklere rağmen, UNIFIL bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleme yönündeki günlük çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Lacroix, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra bakanlar ve üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde Lübnan'ın UNIFIL'e sağladığı destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Avn ve Lacroix'in, BMGK kararıyla UNIFIL'in Aralık 2026'da görev süresinin sona ermesinin ardından BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik seçenekleri görüştüğü aktarıldı.

Lacroix'in BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücünü (UNDOF) ziyaret etmek için Suriye'ye gittiği kaydedildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

UNIFIL'in görev süresi BMGK kararıyla Aralık 2026'ya kadar son kez uzatılmıştı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
