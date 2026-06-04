BM, Lübnan'da bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırıyı ve olayda bir barış gücü askerinin ölmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmeleri aktardı.

Lübnan'ın güneyinde BM Barış Gücü askerlerinden birinin daha saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, UNIFIL'de görev yapan Sırp barış gücü askeri Milovan Jovanivic'in, bir havan topunun BM mevzisine isabet etmesi sonucu öldürülmesini kınamaktadır." dedi.

Dujarric, olayda iki barış gücü askerinin de yaralandığı ve Lübnan'ın güneyinde bulunan bir UNIFIL sağlık tesisinde tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Dujarric, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde 7 BM Barış Gücü askerinin hayatını kaybettiğini ve birçok askerin de yaralandığını belirtti.

Stephane Dujarric, Genel Sekreterin, Barış gücü askerlerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısını tekrarlayarak, "Barış güçlerine yönelik tüm saldırılar derhal soruşturulmalı ve sorumlular etkin bir şekilde yargılanmalı ve hesap vermeleri sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.