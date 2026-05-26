BM: Nisandaki ateşkesten bu yana Lübnan'da en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydedildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin, dün, nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM barış gücü görevlilerinin, Lübnan'ın güneyinde " İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini" gözlemlediğini belirtti.

Haq, "Ateşkese rağmen UNIFIL, dün 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bu, 17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en yüksek sayı." dedi.

Haq, UNIFIL'in dün İsrail güçlerince 399, Hizbullah'a atfedilen 11 ateş açma olayının tespit edildiğini aktardığını söyledi.

UNIFIL'in, hafta sonu boyunca İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde yüksek yoğunlukta faaliyetlerine devam ettiğini belirttiğini dile getiren Haq, bunlar arasında "zırhlı hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları, sürekli lojistik trafiği ile topçu bombardımanı, havan topu ateşi ve roket isabetleri" olduğunu kaydetti.