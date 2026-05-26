Haberler

BM: Nisandaki ateşkesten bu yana Lübnan'da en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, Lübnan’daki UNIFIL güçlerinin nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini, ayrıca İsrail ve Hizbullah’a ait çok sayıda ateş açma olayı tespit edildiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin, dün, nisanda yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM barış gücü görevlilerinin, Lübnan'ın güneyinde " İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini" gözlemlediğini belirtti.

Haq, "Ateşkese rağmen UNIFIL, dün 91 hava sahası ihlali tespit etti. Bu, 17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en yüksek sayı." dedi.

Haq, UNIFIL'in dün İsrail güçlerince 399, Hizbullah'a atfedilen 11 ateş açma olayının tespit edildiğini aktardığını söyledi.

UNIFIL'in, hafta sonu boyunca İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde yüksek yoğunlukta faaliyetlerine devam ettiğini belirttiğini dile getiren Haq, bunlar arasında "zırhlı hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları, sürekli lojistik trafiği ile topçu bombardımanı, havan topu ateşi ve roket isabetleri" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı

Bahçeli tarafını belli ediyor gibi! Telefonla arayıp bayramını kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor