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Bm, Libya'daki Siyasi Sürecin İlerletilmesi Çağrısında Bulundu

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BM'nin Libya'daki en üst düzey temsilcisi, altı ay süren yapılandırılmış diyaloğun ardından ülkedeki siyasi sürecin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde BM Güvenlik Konseyi toplantısı, 18 Haziran 2026.

BM'nin Libya'daki en üst düzey temsilcisi perşembe günü yaptığı açıklamada, altı ay süren yapılandırılmış diyaloğun sonuçlanmasının ardından ülkedeki siyasi sürecin ilerletilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğrafı/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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