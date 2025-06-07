BM, Libya'da Güvenlik ve İnsan Hakları için Komitelere Destek Vermeye Hazır

BM, Libya'da Güvenlik ve İnsan Hakları için Komitelere Destek Vermeye Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Libya Başkanlık Konseyi tarafından kurulan güvenlik ve insan hakları komitelerine teknik destek sağlamayı taahhüt etti. Bu komitelerin amacı, başkent Trablus'ta güvenliği artırmak ve insan hakları ihlallerini önlemek.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Başkanlık Konseyi tarafından "başkent Trablus'ta güvenliği artırmak ve insan hakları endişelerini gidermek" amacıyla oluşturulan iki komiteye teknik destek sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, biri güvenlik diğeri de hukuki içerikli olmak üzere iki komite kurma kararı almasıyla ilgili UNSMIL'ın Facebook sayfasından yazılı açıklama yapıldı.

Güvenlik ve insan haklarıyla ilgili endişelerin giderilmesi amacıyla kurulan komitelerden memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, UNSMIL'ın, uluslararası standartlara uygun olarak iki komiteye teknik destek sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu komitelerin, ülkede savaş çıkmasını önleme ve sivillerin korunmasını sağlamanın yanı sıra keyfi gözaltılar ile gözaltı merkezlerinde insan haklarıyla ilgili endişeleri gidermek için çalışacağı aktarıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Mendi ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 4 Haziran'da, başkent Trablus'un Savunma ve İçişleri Bakanlığı güçleri dışındaki silahlı unsurlardan temizlenmesi konusunda anlaşmıştı.

Dibeybe ve Menfi, başkentin silahlı unsurlardan temizlenmesine yönelik bir "güvenlik komitesi", başkentteki hapishane ve gözaltı koşullarını incelemek için de bir "insan hakları komitesi" oluşturulmasına karar vermişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muetaz Wannes - Güncel
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.