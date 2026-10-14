BM Komiseri Türk, Gazze'de ateşkese rağmen sivillerin öldürüldüğünü bildirdi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ateşkese rağmen Filistinli sivillerin Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda büyük kayıplar verdiğini belirterek, İsrail'in Batı Şeria'da da Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına aykırı olarak ilhakı ilerlettiği uyarısında bulundu.

Türk, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Üçüncü Komitenin yıllık toplantısına çevrim içi katıldı.

"Dünyamız savaş, kutuplaşma, iklim kaosu ve hızlı teknolojik değişimle sarsılıyor" diyen Türk, güçlü ülkelerin çıkarlarının demokratik gerilemeden iklim kaosuna kadar yıkıcı eğilimlerin kaçınılmaz olduğu algısını güçlendirdiğini söyledi.

Türk, "Ancak tarih bunun aksini gösteriyor. İnsanlar defalarca baskıya direndi, adaletsizliği ortaya çıkardı ve evrensel değerler etrafında örgütlendi." şeklinde devam etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tırmandığını, ABD ile İran arasındaki çatışmanın dünyayı etkilediğini aktaran Türk, Suudi Arabistan ile Yemen arasında artan saldırıların da kendisini dehşete düşürdüğünü ifade etti.

Türk, "Filistinli siviller, ateşkese rağmen Gazze'de büyük sayılarda öldürülüyor. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı ise Uluslararası Adalet Divanının kararına aykırı olarak ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'dan Etiyopya ve Myanmar'a kadar dünya çapındaki bu ihlalleri izleyerek raporladıklarına işaret eden Türk, topladıkları kanıtları BM karar alma süreçlerine entegre ederek uluslararası hukuku savunduklarını anlattı.

Türk, çatışmaların ötesinde, ayrıca yapay zekanın yarattığı risklere de dikkati çekerek, bu alanda insan haklarına yönelik yeni ve ortaya çıkan zorluklar konusunda alarm seviyesini yükselttiklerini dile getirdi.

"Çok geç olmadan, işlevsel bir yapay zeka yönetişim sistemi oluşturmanın aciliyetini olabildiğince güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum." ifadesini kullanan Türk, bu konuda devletler, teknoloji şirketleri ve sivil toplum ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA