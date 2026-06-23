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BM'den en ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerdeki kadın ve kız çocukları için 10 milyon dolarlık fon

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Birleşmiş Milletler, dünyadaki en ağır insani krizlerin yaşandığı 8 ülkede kadın ve kız çocuklarını desteklemek için 10 milyon dolarlık acil durum fonu tahsis etti. Fon, korunma, sağlık ve hayati hizmetlere erişimi artıracak.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde en ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarını desteklemek için 10 milyon dolarlık fon ayırdığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CERF) konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, dünyanın en ağır insani krizlerinden bazılarında kadın ve kız çocuklarını desteklemek için CERF'ten 10 milyon dolar tutarında bir fon paketinin ayrıldığını kaydetti.

Fona ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Bu tahsisat fon yetersizliği çeken 8 acil durumu kapsarken, kadın ve kız çocuklarının korunma, sağlık hizmetleri ve diğer hayati hizmetlere erişmesine yardımcı olacak. 10 milyon doların 1,5'ar milyon doları Etiyopya ve Suriye'ye, 1,4'er milyon doları Burkina Faso ve Haiti'ye, 1,3'er milyon doları Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Myanmar'a, 900 bin doları Mozambik'e ve 700 bin doları ise Mali'ye verilecek." ifadeleri yer aldı.???????

Projelerin çoğunun kadınlar tarafından yönetilen güvenli alanları, mobil saha ekiplerini ve kadınların güvenli ve gizli bir şekilde yardım aramalarına yardımcı olan topluluk ağlarını destekleyeceği de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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