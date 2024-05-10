İsrailli temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi kararının kopya metni İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan tarafından kağıt imha makinesinden geçirildi. Temsilcinin yaptığı harekete BM Sözcüsü Farhan Haq'tan peki geldi.

İSRAİL TEMSİLCİSİ BM'NİN FİLİSTİN KARARINDAN RAHATSIZ OLDU

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

İsrail'in Daimi Temsilcisi Erdan, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Filistin'in BM üyeliğini destekleyen ülkelerin BM Şartı'nı "çöpe attığını" savunarak "İşte bunu yapıyorsunuz." diyerek yanında getirdiği kağıt imha makinesinden BM Şartı'nı geçirdi.

"TİYATRAL EYLEMLER HAKKINDA YORUM YAPMIYORUZ"

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haq'a, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda, Erdan'ın BM Şartı'nı kağıt imha makinesinden geçirmesi soruldu.

"Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz." diye konuşan Haq, BM Şartı'nın BM'nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.

"BM ŞARTI HALA BURADA"

Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı'nın bir kopyasını alarak "Bakın BM Şartı hala burada." dedi. Haq ayrıca"Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.