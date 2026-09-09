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BM: İsrail, Gazze’de hava saldırılarıyla yerleşim bölgelerini vurmaya devam ediyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’de hava saldırıları düzenlemeye ve yerleşim bölgelerini vurmaya devam ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de hava saldırıları düzenlemeye ve yerleşim bölgelerini vurmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

BM insani yardım ortaklarının, Gazze'de İsrail hava saldırılarının yerleşim bölgelerini vurmaya devam ettiği konusunda uyardığını belirten Dujarric, dün İsrail'in yerinden edilmiş insanlar için geçici barınak olarak hizmet veren iki BM okulunun ve BM tarafından desteklenen bir fırının yakınındaki bir binaya hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Dujarric, "Herhangi bir yaralanma yok, ancak bölgedeki insanlar bize yaklaşık 100 hanenin barınaklarını ve eşyalarını kaybettiğini bildirdi." diye konuştu.

Barınaklar ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmaması gerektiğini hatırlatan Dujarric, diğer yandan İsrail'in "ağır kısıtlamaları" nedeniyle Gazze'ye yönelik insani yardım stoklarının da yetersiz hale geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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