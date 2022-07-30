BM Irak Yardım Misyonu'ndan "tansiyonu düşürme" çağrısı Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Irak'ta yükselen tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Irak'ta yükselen tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. UNAMI'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yükselen tansiyon endişe verici." ifadesine yer verildi. Şiddetin artmasını önlemek için mantığın ve aklın sesine ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları, tüm Iraklılar için gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." denildi. Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Güncel AA / Hamdi Yılmaz Güncel Haberler

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