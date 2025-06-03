BM İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı: 5 Personel Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da BM insani yardım konvoyuna yapılan saldırıda 5 BM personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Kuzey Darfur'daki Kuma yakınlarında BM insani yardım konvoyunun saldırıya uğradığını belirten Dujarric, olayda Sudan vatandaşı 5 personelin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını aktardı.

Dujarric, "Sudan'ın kıtlıktan etkilenen bölgelerindeki savunmasız çocuklara ve ailelere ulaşmaya çalışırken hayatlarını riske atan insani yardım personeline yönelik bu korkunç şiddet eylemini elbette en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Söz konusu insani yardım konvoyunun 15 kamyondan oluştuğunu ve Port Sudan'dan aldığı yardım malzemelerini dağıtmak için El Fashir'e götürdüğü bilgisini veren Dujarric, "Muhtemelen dron kullanıldı." dediği hava saldırısında birçok aracın da yandığını söyledi.

Dujarric, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirterek olayın soruşturulması, sorumluların hesap vermesi ve yalnızca Sudan'da değil, ihtiyaç duyulan her yerde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.