BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Graz'daki Silahlı Saldırıya Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Avusturya'nın Graz kentindeki liseye düzenlenen silahlı saldırı karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Türk, Graz'daki saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"Graz'dan gelen haberle derinden sarsıldım ve dehşete kapıldım." ifadesini kullanan Türk, bu trajediden etkilenen aileler, öğrenciler, öğretmenler ve diğerleriyle dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Graz'da liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi ölürken, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmıştı.