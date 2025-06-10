BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Graz'daki Silahlı Saldırıya Tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Graz'daki Silahlı Saldırıya Tepki
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Avusturya'nın Graz kentindeki liseye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Avusturya'nın Graz kentindeki liseye düzenlenen silahlı saldırı karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Türk, Graz'daki saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"Graz'dan gelen haberle derinden sarsıldım ve dehşete kapıldım." ifadesini kullanan Türk, bu trajediden etkilenen aileler, öğrenciler, öğretmenler ve diğerleriyle dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Graz'da liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi ölürken, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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