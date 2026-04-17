BM Komiseri Türk, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin acilen uygulanması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkesin derhal uygulanması gerektiğini vurguladı. Türk, taraflardan iyi niyetle ateşkese uymalarını ve kalıcı siyasi çözümler için çaba göstermelerini istedi.

Türk, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Tüm taraflardan ateşkesin iyi niyetle, tam ve acilen uygulanmasını isteyen Türk, "Bu anlamlı çabalar artık çatışmanın temel nedenlerini ele alan ve haftalarca süren acı, şiddet, yıkım ve yerinden edilmenin yükünü çeken siviller için tüm taraflarda uzun vadeli koruma sağlayan kalıcı bir siyasi çözüme odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, ateşkes gece yarısı devreye girmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
