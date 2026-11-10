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BM iklim konferansı COP31 Antalya'da başladı, somut eylem hedefleniyor

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BM iklim konferansı COP31 Antalya'da başladı, somut eylem hedefleniyor
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. Konferans, küresel iklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmeye odaklanıyor.

ANTALYA, 10 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı.

Konferans, küresel iklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmeye odaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
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