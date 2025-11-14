BM Güvenlik Konseyi, Orta Afrika'daki Barış Gücü'nün Süresini Uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü'nün (MINUSCA) süresini bir yıl daha uzattı.

Fransa tarafından kaleme alınan tasarı, BMGK'de oylandı. ABD oylamada "çekimser" kalırken, 14 BMGK üyesi ülke MINUSCA'nın görev süresinin 15 Kasım 2026'ya kadar uzatılması için el kaldırdı.

Oylamanın ardından konuşan ABD'nin BM Temsilcisi Mike Waltz, "Ne yazık ki görev süresinin bir yıl uzatılmasının veya asker sayısının azaltılmasının, bu Konseyin ve sahadaki durumun önceliklerini doğru şekilde yansıttığına inanmıyoruz." dedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yaklaşan seçimler nedeniyle kritik bir dönemde olduğunu, bu nedenle MINUSCA'nın görev süresinin 6 ay uzatılmasını önerdiklerini belirten Waltz, "Bu misyonlar, kendi kendilerine son vermeli." ifadesini kullandı.

2014'te kurulan BM barış gücü MINUSCA, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik, insani yardım, insan hakları ve siyasi krizler ile bunların bölgesel etkileri üzerinde görev yapıyor.