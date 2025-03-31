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BM Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Saldırıyı Kınadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askerlerine yönelik düzenlenen ve bir Kenyalı askerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı. Konsey, saldırının savaş suçu olabileceğine dikkat çekti ve faillerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askerlerine karşı düzenlenen ve bir Kenyalı barış gücü askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, barış gücü askerlerinin cuma günü sabah saatlerinde Haut-Mbomou bölgesinin Tabane köyündeki uzak mesafe devriye sırasında "kimliği belirsiz silahlı bir grup" tarafından saldırıya uğradığını bildirmişti.

Güvenlik Konseyi, hayatını kaybeden askerin ailesine ve Kenya ve BM'ye başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Barış gücü askerlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatan konsey, tüm taraflara uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı.

Cumartesi günü saldırıyı şiddetle kınayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinden olayın "faillerinin tespit edilerek süratle adalete teslim edilmeleri için hiçbir çabadan kaçınmamasını" istedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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