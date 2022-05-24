BM Güvenlik Konseyi'nden Taliban'a kadın hakları uyarısı Açıklaması - Haberler

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan ortak açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının haklarının giderek aşınmasından duyulan derin endişe ifade edildi.

Açıklamada, "Eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ile kadınların kamusal yaşama tam, eşit ve anlamlı katılımını sınırlayan kısıtlamalar uluslararası toplumun beklentileriyle çelişiyor." denildi.

Kadın spikerlerin ekran önünde yüzlerini örtmesi ve kadınların evden sadece gerekli olduğunda çıkması gibi uygulamalarının son derece endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yapıldı.