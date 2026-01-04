BM Güvenlik Konseyi Pazartesi Günü Venezuela Konulu Acil Toplantı Düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Ocak (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuyla ilgili olarak pazartesi günü acil bir toplantı düzenleyecek.

Konseyin ocak ayında dönem başkanlığını yürüten Somali'nin BM Daimi Misyonu Sözcüsü Hatice Ahmed cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Başkanlık, acil toplantıyı pazartesi sabahı saat 10.00'da (TSİ 18.00) yapmayı planlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya karşı büyük çaplı "başarılı" bir saldırı gerçekleştirdiğini ve Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak "uçakla ülkeden çıkarıldığını" ifade etmişti.