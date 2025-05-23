BM, Güney Sudan'a 10 Milyon Dolar İnsani Yardım Tahsis Etti

JUBA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da 270.000'den fazla kişiye hayat kurtarıcı insani yardım sağlamak üzere 10 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) perşembe günü Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yapılan açıklamada BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan sağlanan fonların, yüksek riskli 6 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklama, "Bu bölgelerde aynı aynda yaşanan birçok kriz yüzünden ailelerin acil insani yardım desteğine duyduğu ihtiyaç kritik düzeye ulaşmıştır" denildi.

OCHA verilerine göre nisan-temmuz döneminde yaklaşık 7,7 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği durumu ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Yaklaşık 63.000 kişinin ise en şiddetli gıda güvensizliği seviyesini yaşayacağı tahmin ediliyor.

OCHA, Yukarı Nil eyaletinde mart ayında başlayan çatışmalar nedeniyle 130.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerin binlercesinin Etiyopya'ya sığındığını aktardı.

Devam eden yağmur mevsiminin, geçmiş yıllarda sel felaketlerinin vurduğu bölgelerde yeniden tahribata yol açması beklenirken, ülke 18 Mayıs itibarıyla bildirilen 60.530 vaka ve 1.247 ölümle kayıtlara geçen en şiddetli kolera salgınıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.