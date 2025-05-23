BM, Güney Sudan'a 10 Milyon Dolar İnsani Yardım Tahsis Etti

BM, Güney Sudan'a 10 Milyon Dolar İnsani Yardım Tahsis Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da 270.000'den fazla kişiye ulaşacak insani yardım için 10 milyon ABD doları ayırdığını açıkladı. Ülke, gıda güvensizliği ve kolera salgınıyla mücadele ediyor.

JUBA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da 270.000'den fazla kişiye hayat kurtarıcı insani yardım sağlamak üzere 10 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) perşembe günü Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yapılan açıklamada BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan sağlanan fonların, yüksek riskli 6 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklama, "Bu bölgelerde aynı aynda yaşanan birçok kriz yüzünden ailelerin acil insani yardım desteğine duyduğu ihtiyaç kritik düzeye ulaşmıştır" denildi.

OCHA verilerine göre nisan-temmuz döneminde yaklaşık 7,7 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği durumu ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Yaklaşık 63.000 kişinin ise en şiddetli gıda güvensizliği seviyesini yaşayacağı tahmin ediliyor.

OCHA, Yukarı Nil eyaletinde mart ayında başlayan çatışmalar nedeniyle 130.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerin binlercesinin Etiyopya'ya sığındığını aktardı.

Devam eden yağmur mevsiminin, geçmiş yıllarda sel felaketlerinin vurduğu bölgelerde yeniden tahribata yol açması beklenirken, ülke 18 Mayıs itibarıyla bildirilen 60.530 vaka ve 1.247 ölümle kayıtlara geçen en şiddetli kolera salgınıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.