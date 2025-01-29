BM, Golan Tepeleri'nde Mayın Arama Faaliyetleri Düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM), Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde mayın arama tarama faaliyetleri düzenledi.

BM ekipleri, çok sayıda araç ve ekipmanla Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine geldi.

Ekipler, İsrail'in işgalindeki bölgede mayın arama tarama faaliyetleri yaptı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.