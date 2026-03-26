BM Genel Sekreteri'nden ABD ve İsrail'e İran'a Yönelik Savaşa Son Verme Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'e İran'a yönelik savaşa son verme, İran'a da komşularına yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Guterres çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'e yönelik mesajında "insani acıların derinleştiği, sivil kayıpların arttığı ve küresel ekonominin giderek daha fazla etkilendiği dikkate alındığında savaşı sona erdirmenin zamanının artık geldiğini" belirten Guterres, "İran'a mesajım ise çatışmanın tarafı olmayan komşularına saldırmayı durdurmasıdır" dedi.

