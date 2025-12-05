Haberler

BM, KDC ile Ruanda arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ABD'de imzalanan barış anlaşmasının iki ülke arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve kalıcı barış çabalarının ilerletilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında ABD'de imzalanan barış anlaşmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin kolaylaştırıcılığı altında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında Washington Barış ve Refah Anlaşması'nın 4 Aralık'ta Washington D.C.'de resmen imzalanmasını memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.

Bu anlaşmanın iki ülke arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kalıcı barış çabalarının ilerletilmesi yönünde kritik bir adım olduğu belirtilen açıklamada, BM'nin bölgede sürdürülebilir barış ve istikrara yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde ABD Barış Enstitüsünde düzenlenen imza törenine, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Senegal gibi bölge ülkelerinden temsilciler katılmıştı.

Tarafların vardığı barış anlaşması kapsamında, çatışmaların sona ereceği, KDC'nin toprak bütünlüğünün korunacağı ve ülkedeki madenlerin çıkarılması ile işlenmesi üzerindeki tam egemenliğinin yeniden teyit edileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
