BM Genel Sekreteri: Husilerin, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik yeni saldırıları endişe verici

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları yeniden başlatmasından ve deniz seyrüseferine yönelik tehditlerin yeniden ortaya çıkmasından "derin endişe duyduğunu" söyledi.

Dujarric cuma günü yaptığı açıklamada, "Husilerin üstlendiği saldırılar, bölgesel gerilimleri daha da artırıp mevcut tırmanma döngüsünü genişletebilir ve Yemen'i bölgesel çatışmanın daha da içine çekebilir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesinin barış umutlarını baltalayacağı ve bölge genelinde ve ötesinde ciddi ekonomik, insani ve çevresel sonuçlara yol açacağı uyarısında da bulundu.

Genel Sekreter'in derhal gerilimi düşürme çağrısında bulunarak Husileri yeni saldırılardan veya gerilimi artırıcı eylemlerden kaçınmaya davet ettiğini kaydeden sözcü, Babülmendep ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hakları ile özgürlüklerinin eksiksiz şekilde yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua