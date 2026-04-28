BM Genel Sekreteri: Hürmüz Boğazı Yeniden Açılmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çağrısında bulundu.

Guterres, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nin denizcilik alanındaki su yollarının güvenliği ve korunmasına ilişkin açık oturumunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi zorunludur. Bu ilkeler gecikme olmaksızın tam olarak uygulanmalıdır" dedi.

Guterres, "Taraflara boğazı açma, gemilerin geçişine izin verme, geçiş ücreti almama, ayrımcılık yapmama, ticaretin yeniden başlamasına izin verme ve küresel ekonominin nefes almasını sağlama çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua
