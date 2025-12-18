BM Genel Sekreteri Guterres: Yemen'deki BM Personelinin Husiler Tarafından Alıkonmasını Kınıyoruz
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki Husi milisleri tarafından BM personelinin keyfi olarak alıkonulmasını kınadı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 17 Aralık 2025.
Guterres çarşamba günü Yemen'deki Husi milisleri tarafından BM personelinin keyfi biçimde alıkonulmasını kınadı. (Fotoğraf: Eskinder Debebe/BM Fotoğraf/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel