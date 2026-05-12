Haberler

BM'nin Üçüncü Büyük Küresel Merkezi Olacak Nairobi Ofisinin Temeli Atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 340 milyon dolarlık genişleme projesinin temelini attı. Proje, 2029'da tamamlanarak Nairobi'yi BM'nin üçüncü büyük küresel merkezi haline getirecek.

NAİROBİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (soldan beşinci) ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto (soldan dördüncü), Kenya'nın başkenti Nairobi'de temel atma törenine katıldı, 11 Mayıs 2026.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kenya Devlet Başkanı William Ruto, pazartesi günü BM Nairobi Ofisi'nin 340 milyon dolar değerindeki genişleme projesinin temelini attı.

2029'da tamamlanması planlanan proje, Nairobi'yi New York ve Cenevre'nin ardından BM'nin üçüncü büyük küresel merkezi haline getirecek. Viyana ise dördüncü sıradaki konumunu koruyacak. (Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları'nın genç yıldızıydı! Acı haberi geldi