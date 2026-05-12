BM'nin Üçüncü Büyük Küresel Merkezi Olacak Nairobi Ofisinin Temeli Atıldı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 340 milyon dolarlık genişleme projesinin temelini attı. Proje, 2029'da tamamlanarak Nairobi'yi BM'nin üçüncü büyük küresel merkezi haline getirecek.
NAİROBİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (soldan beşinci) ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto (soldan dördüncü), Kenya'nın başkenti Nairobi'de temel atma törenine katıldı, 11 Mayıs 2026.
2029'da tamamlanması planlanan proje, Nairobi'yi New York ve Cenevre'nin ardından BM'nin üçüncü büyük küresel merkezi haline getirecek. Viyana ise dördüncü sıradaki konumunu koruyacak.