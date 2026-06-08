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BM Genel Sekreteri Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne 3 üst düzey yeni isim atadı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) üç yeni üst düzey atama gerçekleştirdi. Edem Wosornu Koruma Ofisi'ne Yardımcı Yüksek Komiser, Anton Leis Garcia ve Tressa Rae Finerty ise Operasyonlar Ofisi'ne Yüksek Komiser Yardımcısı olarak atandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisine yeni 3 düzey atama yaptığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter'in, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu'yu UNHCR Koruma Ofisi'ne Yardımcı Yüksek Komiser olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, İspanya'dan Anton Leis Garcia ile ABD'den Tressa Rae Finerty'nin, UNHCR Operasyonlar Ofisi'ne Yüksek Komiser Yardımcısı olarak atandıkları kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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