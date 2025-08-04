BM Genel Sekreteri Guterres Türkmenistan'da

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Guterres, ülkedeki 'Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler' toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'ı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir araya geldi.

BM tarafından "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'ı ziyaret eden Guterres, X hesabından temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile çekindikleri fotoğraf karesine yer veren Guterres, Türkmenistanlı lider, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve ülke halkına toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerini sundu.

Guterres, bu durumun Aşkabat'ın uluslararası işbirliği ve kalkınmaya olan bağlılığının kanıtı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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