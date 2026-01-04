BM Genel Sekreteri Guterres: Venezuela'daki Durumdan Derin Endişe Duyuyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Ocak (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin askeri müdahalesinin Venezuela'da gerginliği tırmandırmasından derin endişe duyduğunu ve bunun bölge için endişe verici sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Venezuela'daki durumdan bağımsız olarak, bu gelişmeler tehlikeli bir emsal teşkil ediyor" dedi.

Dujarric, "Genel Sekreter, BM Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka herkesin tam olarak saygı duymasının önemini vurgulamaya devam ediyor ve uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemesinden derin endişe duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Guterres ayrıca, Venezuela'daki tüm tarafları insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne tam saygı temelinde kapsayıcı bir diyaloga girmeye çağırdı.