Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Venezuela'daki Durumdan Derin Endişe Duyuyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinden derin endişe duyduğunu belirterek, uluslararası hukuka saygının önemine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Ocak (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin askeri müdahalesinin Venezuela'da gerginliği tırmandırmasından derin endişe duyduğunu ve bunun bölge için endişe verici sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Venezuela'daki durumdan bağımsız olarak, bu gelişmeler tehlikeli bir emsal teşkil ediyor" dedi.

Dujarric, "Genel Sekreter, BM Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka herkesin tam olarak saygı duymasının önemini vurgulamaya devam ediyor ve uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemesinden derin endişe duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Guterres ayrıca, Venezuela'daki tüm tarafları insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne tam saygı temelinde kapsayıcı bir diyaloga girmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı