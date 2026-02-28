BM Genel Sekreteri Guterres: "Orta Doğu'daki askeri tırmanışı kınıyorum"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki askeri tırmanışı kınadığını belirterek, ABD ve İsrail'in İran'a karşı güç kullanması ve İran'ın misillemelerinin uluslararası barışı baltaladığını söyledi.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisi üzerinden, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Orta Doğu'da askeri tırmanışı kınıyorum. ABD ve İsrail'in İran'a karşı güç kullanması ve İran'ın misillemeleri, uluslararası barışı baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Guterres, derhal düşmanlıklara son verilmesini ve gerilimin azaltılmasını talep ederek, "Bunun yapılmaması, siviller ve bölgesel istikrar için ciddi sonuçlar doğuracak daha geniş bir bölgesel çatışma riskini beraberinde getirir. Tüm tarafları derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle teşvik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm üye devletlerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Guterres, BM Şartının, "herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidini" açıkça yasakladığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İran ordusu da ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.