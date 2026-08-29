BM'den nükleer testlere son çağrı
BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silah sahibi ülkeleri moratoryumları sürdürmeye ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çağırdı. Testlerin güveni sarstığını ve silahlanma yarışını körüklediğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkeleri, mevcut moratoryumları sürdürmeye ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çağırdı.
Guterres, ABD merkezli sosyal medya platformundan, nükleer silah testleri hakkında paylaşım yaptı.
Nükleer testlerin "güveni sarstığını" belirten Guterres, testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini kaydetti.
Nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağıran Guterres, "Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim." ifadesini kullandı.